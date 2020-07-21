شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى السابق: سرعة طاهر محمد تتفوق على صبحى والشحات وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، على أهمية توقيت اقحام طاهر محمد طاهر صفقة الاهلى الجديدة فى المباريات مع فريقه الجديد ، مشيداً بقدرات طاهر العالية وسرعته وقوته الجسدية ويجيد صناعة الأهداف التى يحتاجها الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن عنصر السرعة والمهارة مهم جدا لأى فريق كبير فى العالم.

وأضاف يوسف فى تصريحات إذاعية ، أن طاهر محمد طاهر يتميز بالسرعة عن الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات وجونيور أجاى خاصة أن الأهلى يفتقد السرعة فى أجنحته باستثاء الإنجولى جيرالدو ولكنه لا يشارك بصفة دائمة مع الفريق .

وقال مدرب الأهلى السابق، أن المنظومة الهجومية للفريق الأحمر افتقدت السرعة بعد رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق إلى الدورى السعودى .

أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.

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وخاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة ٩٠ دقيقة يوم الخميس الماضي، ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، واشتمل مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في بداية مران الفريق، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.