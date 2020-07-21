شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الأهلى سبب صنع أسمى وأدين بالفضل إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطني أنه يدين للنادى الأهلي الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

قال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا": " الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية في مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلي يعني البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفي دوما أن أرد جميل هذا النادي الكبير".

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أشار المدير الفنى للمنتخب الوطنى: " خلال سنوات طويلة كنت أخطط للارتقاء في هذا النادي ومساعدته في تحقيق البطولات، لم أترك شيئا للصدفة كنت أجتهد من أجل الحصول على مكان في تاريخه المجيد، والحمد لله أنني وفقت في المشاركة بواحد من أهم الأجيال الكروية، التي سيطرت على بطولات أفريقيا ومصر، وما يزيد من فخري أنني ساهمت بعد ذلك بتحقيق المزيد وأنا على رأس الإدارة الفنية للفريق. أعتقد أنني محظوظ جداً أنني أنتمي لهذا النادي الكبير وكنت أحد الأسباب التي جلعت جماهيره العظيمة تشعر بالسعادة، دعني اختصر كل هذا .. الأهلي هو من صنع اسم حسام البدري ولذلك أدين له بكل الفضل الذي وصلت إليه".

كان الموقع الرسمى كان قد نشر الجزء الأول من لقاء حسام البدرى، وتناول الجزء الثانى حديثه عن الخبرات التى اكتسبها والشخصيات التي أثرّت في مسيرته وجعلته يعشق مهنة التدريب، كما يستذكر مسيرته الزاهية في بيته الثاني النادي الأهلي الذي لعب وعمل به لفترة أربعين عاماً، ويشرح أهمية وجود اللاعبين المحترفين في قارة أوروبا وكيفية تواصله معهم، وفخره بما أنجزه النجم محمد صلاح الذي بات أيقونة مصرية ومثالاً يحتذى به للشباب المحلي والأفريقي، وما الطريقة التي يحبذ أن يكون عليها صلاح فى طريقة لعب المنتخب المصرى.