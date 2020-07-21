شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا الأسبوع المقبل فى مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على دخول الفريق معسكرا مغلقا جديدًا خلال الأسبوع المقبل فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك من أجل مواصلة الاستعدادات لخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز التى سيستهلها الفريق بمواجهة المصرى، فى المباراة المؤجلة من منافسات البطولة التى ستعود بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث يتواجد الزمالك حاليا فى معسكرا مغلقا منذ الخميس قبل الماضى فى مدينة برج العرب وسينتهى ذلك المعسكر يوم الخميس المقبل، ثم سيحصل اللاعبون على راحة سلبية سريعة قبل دخول المعسكر الثانى للفريق.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيشهد المعسكر خوض الأبيض مباراتين وديتين أخريين عقب مباراة سموحة التى خاضها أول أمس الأحد، وذلك أمام طلائع الجيش، التى ستقام غدًا الأربعاء، ثم بيراميدز، المقرر إقامتها فى ختام المعسكر المغلق يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب أيضًا، بعدما رأى مسئولو قلعة ميت عقبة، نقل المباراتين الوديتين المتبقيتين إلى استاد برج العرب بدلاً من إقامتهما على ملعب فندق إقامة الفريق.

ونجح الزمالك فى الفوز بأولى مبارياته الودية أمام سموحة، والتى أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، بنتيجة 5 / 1، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كل من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، حيث جاء اللقاء بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.