شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال : الأهلى يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الأهلى يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن فقط فى الميركاتو الصيفى المقبل فى حالة عدم تصعيد أحد الناشئين من هذا المركز، مشيرا إلى ضرورة البحث عن ناشئى فى هذا المركزى لتدعيم الفريق ، و فى حالة عدم إيجاده يتم البحث عن التعاقد مع لاعب أخر ، خاصة فى ظل حاجة هذا المركز إلى تدعيم بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز و لا يوجد من بعده سوى محمد هانى فقط .

كما أكد أحمد بلال مسبقا أنه كان يتمنى عودة المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى المعار إلى الإتفاق السعودى إلى صفوف الفريق الأحمر مجددا ، مشيرا إلى أنه كان يرى أنه له دور، و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 ، الأهلى فى الوقت الحالى يمتلك كثافة مهاجمين بحتاجون الحصول على فرصة للحكم إذا كان يحتاج الفريق إلى محترف جديد أم لا .

وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضى، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودى، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقي مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادي والذي نجح في اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب .