شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمير عبد الحميد.. يهوى الصيد ويحب المحشى والحمام ويسمع الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين أو الإعلاميين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق.

ويعد أمير عبد الحميد من أفضل الحراس الذين تعاقبوا على حماية عرين النادى الأحمر، وفضل الرحيل عن النادى لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى لينتقل إلى سموحة ويقدم مستويات جيدة، يرحل بعدها للإنتاج الحربى ويعتزل بعدها مفضلا الفترة التى قضاها داخل المستطيل الأخضر.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الصيد

ما الأكلة التى تفضلها ؟

المحشي والحمام

من نجمك المفضل ؟

بحب السينما بشكل عام

من مطربك المفضل ؟

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عمرو دياب

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

طيار

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السفر بشكل عام

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

برشلونة