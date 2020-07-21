شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يستعرض لياقته فى تدريبات شاقة بحديقة منزله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عصام الحضرى، نجم النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، تدريباته اليومية البدنية التى يخوضها للحفاظ على لياقته، ونشر صوراً خلال ممارسة بعض التدريبات عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تظهر لياقته العالية.



عصام الحضري

وأشاد عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية بقدرات محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوى، لعب كأس أمم أفريقيا وشارك فى التصفيات".





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وأشار الحضرى إلى أنه كان يرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطنى لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إذا طلب منه المدير الفنى ذلك لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة.

وأضاف الحضرى، يجب على الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح، حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين فى العالم وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدورى الإنجليزى، مؤكداً أن صلاح لو تواجد فى جيله مع المدير الفنى حسن شحاته لما تأهلنا لكأس العالم فقط، بل كنا سنصعد لدور الثمانية.

واختار الحضرى أفضل 11 لاعبًا، عاصرهم فى الملاعب: قائلًا: "التشكيل المثالى لأفضل 11 لعبوا معى هم أحمد فتحى، وائل جمعة، هانى سعيد، سيد معوض، حسنى عبد ربه، محمد شوقى، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى".