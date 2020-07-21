شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: باهر المحمدى يبحث عن الاحتراف.. ولسنا بحاجة إلى عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلى، أن مصير باهر المحمدى مدافع الفريق، فى يد مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان، مشيرا إلى أن اللاعب يُفضل الاحتراف خارج مصر فى الموسم المقبل.

وقال سعفان الصغير، فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، "قمنا بالتعاقد مع صفقات جيدة فى الصيف الماضى مثل همام طارق ودونجا، ولدينا باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى، لكن نتواجد فى مكانة لا تليق بالنادى الإسماعيلى حاليا".

وحول موقف باهر المحمدى قال "عقده ممتد حتى 2023، واللاعب يخضع للعلاج فى القاهرة وأمامه 10 أيام للعودة إلى الإسماعيلى، وهو يرغب فى خوض تجربة احتراف خارج مصر سواء خليجيا أو أوروبيا، وهو يريد الرحيل للخارج".

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وأضاف: "عروض الأهلي والزمالك، في يد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، هو الوحيد صاحب القرار في بيع باهر المحمدي لأى نادٍ داخل مصر".

وكشف سعفان الصغير موقفه من التعاقد مع محمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، قائلا : "لست في حاجة لضم حراس مرمى، تم سؤالي قبل ذلك وأكدت وجود محمد فوزي ومحمد مجدي بالإضافة لحراس شباب سيحصلون على فرصتهم"، مضيفا "لست في حاجة للتعاقد مطلقا لاعادة محمد عواد، أو محمد صبحي، احترم الجميع، لكن لدي 4 حراس في النادي الإسماعيلي".

وتطرق مدرب حراس الدراويش إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن هناك ضغوط جماهيرية، في ظل رغبة الجماهير الإسماعيلاوية لتحقيق الانتصارات بشكل دائم ، وقد بدأ التدريبات منذ 15 يوم، ولعبمع أسوان وديا، وسيخوض الفريق مباراة ودية مع إف سي مصر اليوم، ومباراة آخرى يوم 24 يوليو الجاري، مع مصر المقاصة، لكن الوقت ضيق للغاية من أجل الاستعداد للدوري". ، وقال سعفان" نسير ببرنامج جيد، والإصابات العضلية خفيفة، لكنها أمور بسيطة، ونسعى للظهور بشكل جيد بعد عودة مسابقة الدوري، فترة التوقف كانت طويلة للغاية بسبب كورونا، ولدينا لاعبون مميزون، وفي البطولة العربية نخوض المباريات بجماهير ووصلنا إلى الدور قبل النهائي، هناك فرق شاسع بين الدوري والبطولة العربية في ظل غياب الجماهير".

وأكمل: "جمهور الإسماعيلي يريد الفوز دائما، لكن كرة القدم "مكسب وخسارة"، والأمور بعض الوقت تكون في غاية الصعوبة لدينا".