شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: لم نعد بالقوة المطلوبة داخل الكاف والدليل أحداث 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أصبحت قراراته غريبة فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أننا لم نعد بالقوة المطلوبة داخل الكاف بدليل أحداث نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018 عندما قرر الكاف إيقاف وليد أزارو قبل مباراة الأهلى والترجى التونسى بيومين، وإصدار بيان رسمى لأول مرة ضد مدرب الفريق، فضلاً عن تعرض حافلة الأهلى للاعتداء ما أسفر عن إصابة هشام محمد.

ويرى محمد يوسف، فى تصريحات إذاعية، أن وقفة الأهلي والزمالك ودفعهما لاتحاد الكرة للتحرك لاستضافة المغرب مباريات نصف نهائي والنهائي لدوري الأبطال كانت وراء الكاف عن إقامة المباريات فى المغرب، مشيراً إلى أن إقامة مباراتا الذهاب والإياب لنصف النهائى، ستكون فى مصلحة الأندية الأربعة.

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وأضاف مدرب الأهلى السابق يجب على بيراميدز التحرك لحفظ حقوقه فى الفوز بكأس الكونفدرالية، خاصة أن الدور قبل النهائى يضم 3 أندية من المغرب.