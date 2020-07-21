الامارات | نجم الكرة المصرية يكشف سبب رفضه العمل في الأهلي ويستبعد محمد صلاح من تشكيل المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة المصرية يكشف سبب رفضه العمل في الأهلي ويستبعد محمد صلاح من تشكيل المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد بركات، عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته كلاعب قبل التوجه إلى العمل الإداري، حيث أكد أنه تلقى عرضا من النادى الاهلى فى عهد رئيس النادى السابق محمود طاهر للعمل فى لجنة التعاقدات عن طريق علاء عبد الصادق، الا انه اعتذر في ذلك الوقت.

وكان النجم المصري محمد بركات هو أحد نجوم كرة القدم السابقين وتوج مع المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية 2006 كما توج مع الجيل الذهبي للأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وقال محمد بركات فى تصريحات تليفزيونية: "اعتذرت عن العمل في الأهلي خلال فترة تواجد محمود طاهر في رئاسة مجلس الإدارة بسبب ارتباطي بعقد مع إحدى القنوات الفضائية وعملي فى مجال الاعلام، أحترم جماهير الاسماعيلى بشدة ورحلت عن الدراويش لأسباب مالية بسبب ضائقة مالية كبيرة ولم أنتقل للأهلى مباشرة وهو ما جعل علاقتي مميزة بجماهير الدراويش لأني أخلصت لهم وحصلت معهم على بطولة الدورى".

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وكشف محمد بركات عن التشكيل المثالى لمنتخب مصر فى التاريخ، واختار ثابت البطل فى حراسة المرمى، بجانب كل من إبراهيم يوسف ومصطفى يونس وابراهيم حسن وربيع يس وحمادة عبد اللطيف والسودانى عبد المنعم شطة وحسام حسن وحسن شحاتة ومحمود الخطيب ومختار مختار.

وأكد إنه كان يتمنى أن يقدم لمنتخب مصر أضعاف ما قدمه حيث فاز معه ببطولة أمم افريقيا 2006 بينما لم يشارك فى بطولتىّ 2008 و2010، مشيرا إلى أن "ولاد الحلال" نجحوا فى الوقيعة بينه وبين حسن شحاتة مدرب المنتخب المصري السابق، حيث قالوا له أن بركات يتهرب من المنتخب ويجيد مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن

وقال إنه لعب مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن وكان دائما سببل في الفوز خلال هذه الفترة، وهو ما رسخ عند حسن شحاتة فكرة أنه يتهرب من المنتخب لذا تم استبعاده، مرجعا عدم انضمامه للمنتخب إلى أنه كان يرى أن هناك أكثر من لاعب يجيد فى نفس مركزه وهم الأحق باللعب فى هذا المركز.

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