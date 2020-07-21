الامارات | غوارديولا: أحترم أرسنال في الملعب ولكن ليس خارجه

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: أحترم أرسنال في الملعب ولكن ليس خارجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي انتقاداته مجددا للأندية الأخرى وطريقة تعاملها مع مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية إنه يكن "احتراما وتقديرا هائلا" لأرسنال، الذي تغلب على مانشستر سيتي 2 / صفر يوم السبت الماضي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هذا الاحترام الهائل يكون "على أرض الملعب" ولكن "ليس كثيرا خارج الملعب".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن أرسنال "المدفعجية" تضامن مع سبعة أندية أخرى للضغط على مانشستر سيتي قبل أن تصدر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) حكمها بشأن الالتماس المقدم من مانشستر سيتي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقافه عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

Advertisements

كما يبدو هناك سبب آخر لكراهية جوارديولا لسلوك أرسنال وهو أن مساعده السابق ميكيل أرتيتا تعرض لصيحات استهجان من الجماهير لدى توليه تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن المحادثات مع أرتيتا بدأت فور فوز مانشستر سيتي 3 / صفر على أرسنال في عقر داره بالدوري الإنجليزي ولكن دون علم أنصار النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news