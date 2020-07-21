الامارات | بالأسماء.. 8 صفقات تُشعل الصراع بين الهلال والنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 8 صفقات تُشعل الصراع بين الهلال والنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الصراع الدائر بين الهلال السعودي وغريمه التقليدي، النصر، تفوقاً واضحاَ للأخير خلال سوق الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وحقق النصر تفوقا ملحوظا، في الفترة الماضية، على غريمه الهلال، اذ نجح في حسم ست صفقات من العيار الثقيل، في الميركاتو الصيفي الحالي، بضم كل من، أمين بخاري، وعبدالله الشنقيطي، وعبدالعزيز العلاوي، وعبدالمجيد الصليهم، وسلطان العنزي، وعبدالفتاح عسيري.

ويتفاخر النصر، بأنه نجح في خطف معظم المواهب الشاب، في السعودية، والتي تستطيع السيطرة على البطولات، خلال السنوات العشر القادمة، في الوقت الذي يتخوف فيه جماهير الهلال، من تقدم عمر، نجوم الفريق الأول الكبار.

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وكشف موقع سعودي سبورت المتخصص في الشأن الرياضي السعودي، أن هناك جولة أخرى من صراع التعاقدات بين الغريمين الهلال والنصر، سيظهر في الفترة المقبلة للتنافس على ثماني صفقات من العيار الثقيل.

ويُبرز من أهم هذه الأسماء، حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، البالغ من العمر 21 سنة، والذي تبلغ قيمته السوقية 150 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2022، وعلي لاجامي، مدافع نادي الفتح، البالغ من العمر 24 سنة، وتبلغ قيمته السوقية 450 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2022، وعلي الحسن، لاعب الارتكاز في نادي الفتح، والبالغ من العمر 23 سنة، وتبلغ قيمته السوقية 250 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2021، وفواز الطريس، متوسط ميدان نادي الاتفاق، ويبلغ من العمر 23 سنة، وتبلغ قيمته السوقية 50 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2022، وعبدالمحسن القحطاني، جناح وصانع ألعاب نادي القادسية، يبلغ من العمر 21 سنة، وتقدر قيمته السوقية 25 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2022، وفهد المولد، نجم نادي الاتحاد، والبالغ من العمر 25 سنة، وأحد أهم الأسماء على الساحة الرياضية السعودية، حيث تقدر قيمته السوقية بـ800 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2022، والنجم السوري، عمر السومة، والبالغ من العمر 31 سنة، وتقدر قيمته السوقية بـ6.5 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2021، وأخيراً،عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الشباب، ويبلغ من العمر 20 سنة، وتقدر قيمته السوقية بـ425 ألف يورو، وينتهي عقده مع ناديه في يناير 2022.

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