الامارات | قائد واتفورد ينفي حدوث مشاجرة بين اللاعبين ومدرب الفريق السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد واتفورد ينفي حدوث مشاجرة بين اللاعبين ومدرب الفريق السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكر تروي ديني قائد فريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم ما يتردد حاليا عن اشتباك اللاعبين مع مدربهم السابق نيجل بيرسون في غرف تغيير الملابس خلال مباراة الفريق التي خسرها 1 - 3 أمام ويستهام بالدوري الإنجليز يوم الجمعة الماضي.

وكان النادي أقال بيرسون (53 عاما) مساء أمس الأول الأحد ليصبح ثالث مدرب يقال من تدريب الفريق هذا الموسم بعد خافي جارسيا وكيكي سانشيز فلوريس.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن السبب وراء رحيل بيرسون عن تدريب الفريق هو مشاجرة وقعت في غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق أمام ويستهام.

وقال ديني إن بيرسون لم يعتد أي لاعب موضحا : "كان متوترا فقط وتحدث معنا بصرامة".

Advertisements

وأضاف : "ما من أحد تشاجر. ما من أحد تلاكم. لم يكن هناك أي اشتباك بالأيدي".

ويحتل واتفقورد المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط فقط أمام فرق منطقة الهبوط قبل آخر مباراتين له في المسابقة.

وقال ديني إنه شعر بالصدمة لقرار إقالة المدرب في هذا التوقيت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news