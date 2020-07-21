الامارات | توتنهام يجدد عقد إيريك داير حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يجدد عقد إيريك داير حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن توقيع لاعبه إيريك داير على عقد جديد يربطه بالنادي حتى عام 2024.

وذكر توتنهام عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن داير بدأ مسيرته مع الفريق منذ ستة أعوام حينما أنضم إلى النادي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في تموز / يوليو عام 2014، كما أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لأول مباراة له مع الفريق في مواجهة ويستهام يونايتد.

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وأضاف النادي أن داير شارك في 40 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، كما أنه تقلد شارة القيادة في أكثر من مناسبة وساهم في حصول المنتخب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 58 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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