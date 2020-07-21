شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكرة الطائرة : الهجوم على اللجنة المؤقتة سبب الاستغناء عن المدير التنفيذى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن الهجوم على اللجنة منذ قرار عملها هو أهم أسباب إتخذا قرار الإستغناء عن أحمد عبدالدايم المدير التنفيذى للإتحاد بناءا على الإطلاع على تقرير المستئار القانونى بالإتحاد مؤكدا أنه لا يوجد إنسجام بين عبد الدايم و اللجنة و لا أى تعاون ، فى ظل تقديمه أكثر من شكوى فى اللجنة باللجنة الأولمبية.

وكشف سامح حمدى عن إرسال مذكرة للجنة الأولمبية للرد على الشكاوى التى تقدم بها أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد ضد اللجنة، ومن ثم تم تحويله للتحقيق لتعطيل سير عمل الاتحاد، وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ اليوم السابع، إن ما يقوم به أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد من تقديم شكاوى لم يجد له تفسيراً غير تعطيل عمل اللجنة.

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وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن سبب إحالة المدير التنفيذى للتحقيق تقديم الأخير 4 شكاوى كيدية ضد اللجنة الى اللجنة الأولمبية، وقال سامح حمدي، عبد الدايم يتهم اللجنة المؤقتة للإدارة اتحاد الكرة بإنهاء عمل موظفين وهذا غير صحيح لأن الحقيقى هو إنهاء عمل لجان لديها عمل خارجى فى ظل ظروف تعليق النشاط وليس إنهاء عمل موظفين.