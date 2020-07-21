شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: باهر المحمدى يفضل الاحتراف عن الأهلى والزمالك.. ولا نحتاج عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن مصير باهر المحمدي مدافع الفريق، في يد مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، مشيرا إلى أن اللاعب يُفضل الاحتراف خارج مصر في الموسم المقبل.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، :" قمنا بالتعاقد مع صفقات جيدة في الصيف الماضي مثل همام طارق ودونجا، ولدينا باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، ولكن نتواجد في مكانة لا تليق بالنادي الإسماعيلي حاليا".

وحول موقف باهر المحمدي، قال:" عقده ممتد حتى 2023، واللاعب يخضع للعلاج في القاهرة وأمامه 10 أيام للعودة إلى الإسماعيلي، وهو يرغب في خوض تجربة احتراف خارج مصر سواء خليجيا أو أوروبيا، وهو يريد الرحيل للخارج".

وأضاف:"عروض الأهلي والزمالك، في يد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، هو الوحيد صاحب القرار في بيع باهر المحمدي لأي نادٍ داخل مصر".

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وكشف سعفان الصغير موقفه من التعاقد مع محمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، قائلا : " لست في حاجة لضم حراس مرمى، تم سؤالي قبل ذلك وأكدت وجود محمد فوزي ومحمد مجدي بالإضافة لحراس شباب سيحصلون على فرصتهم". ، مضيفا :" " لست في حاجة للتعاقد مطلقا لاعادة محمد عواد، أو محمد صبحي، احترم الجميع، لكن لدي 4 حراس في النادي الإسماعيلي".

وتطرق مدرب حراس الدراويش إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن هناك ضغوط جماهيرية، في ظل رغبة الجماهير الإسماعيلاوية لتحقيق الانتصارات بشكل دائم ، وقد بدأ التدريبات منذ 15 يوم، ولعبمع أسوان وديا، وسيخوض الفريق مباراة ودية مع إف سي مصر اليوم، ومباراة آخرى يوم 24 يوليو الجاري، مع مصر المقاصة، لكن الوقت ضيق للغاية من أجل الاستعداد للدوري". ، وقال سعفان" نسير ببرنامج جيد، والإصابات العضلية خفيفة، لكنها أمور بسيطة، ونسعى للظهور بشكل جيد بعد عودة مسابقة الدوري، فترة التوقف كانت طويلة للغاية بسبب كورونا ، ولدينا لاعبين مميزين، وفي البطولة العربية نخوض المباريات بجماهير ووصلنا إلى الدور قبل النهائي، هناك فرق شاسع بين الدوري والبطولة العربية في ظل غياب الجماهير".

وأتم: "جمهور الإسماعيلي يريد الفوز دائما، لكن كرة القدم "مكسب وخسارة"، والأمور بعض الوقت تكون في غاية الصعوبة لدينا".