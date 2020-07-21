شكرا لقرائتكم محمد يوسف : لم نعد أقوياء داخل الكاف والدليل إيقاف أزارو فى نهائى 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي ، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أصبحت قراراته غريبة في الفترة الأخيرة ، مشيراً إلي أننا لم نعد بالقوة المطلوبة داخل الكاف بدليل أحداث نهائي لدوري ابطال افريقيا 2018 عندما قرر الكاف إيقاف وليد أزارو قبل مباراة الاهلي والترجي التونسي بيومين وإصدار بيان رسمي لأول مرة مرة ضد مدرب الفريق، فضلاً عن تعرض حافلة الأهلي للاعتداء مما أسفر عن إصابة هشام محمد.

ويري محمد يوسف في تصريحات إذاعية ، أن وقفة الأهلي والزمالك ودفعهما لاتحاد الكرة للتحرك لإستضافة المغرب مباريات نصف نهائي والنهائي لدوري الأبطال، مشيراً إلي أن إقامة مباراتا الذهاب والإياب لنصف النهائي ، ستكون في مصلحة الأندية الأربعة.

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وأضاف مدرب الأهلي السابق ، يجب علي بيراميدز التحرك لحفظ حقوقه في الفوز بكأس الكونفدرالية، خاصة أن الدور قبل النهائي يضم 3 أندية من المغرب.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد والرجاء المغربي على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.