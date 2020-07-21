شكرا لقرائتكم اكتشاف 4 حالات كورونا فى المسحة الأولى لمنتخب ألعاب القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتيجة المسحة الأولى التي خضع لها لاعبى منتخب العاب القوى عن إصابة 4 من اللاعبين بفيروس كورونا، بمنافسات الجرى، حيث أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أن التحاليل اثبتت أن اللاعبين الأربعة كانوا مصابون بالفيروس وفى مرحلة النقاهة ، لذلك سيتم استبعادهم من التدريبات لحين خضوعهم لتحاليل واشعة على القلب ، للتأكد من قدرتهم على ممارسة اللعبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن الجرى يحتاج الى مجهود وهو ما قد يؤثر على القلب ، و رفض رئيس الاتحاد الإفصاح عن اسماء اللاعبين الأربعة .

خضع لاعبو منتخب ألعاب القوى لتحاليل مسحة كورونا ، وأيضا تحاليل دم كاملة، للاطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، و وصل عدد اللاعبين الذين خضعوا للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهو المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.

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وكان اتحاد ألعاب القوى قرر من قبل رفض خضوع اللاعبين لتحليل كورونا، بداعى عدم وجود أموال بالاتحاد، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط، ولكن بعد ذلك تم التراجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا، وبعد تحديد موعد سحبى العينات تم التأجيل بعد أن علم مسئولو الاتحاد أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه بين مسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات ولكن تأكد عدم صحة المعلومة فتم في النهاية سحب المسحة والتحاليل من اللاعبين على نفقة الاتحاد .