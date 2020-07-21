شكرا لقرائتكم فايلر يستعلم عن موقف استكمال رمضان صبحى مباريات دوري الأبطال مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن موقف رمضان صبحي من استكمال بطولة دوري أبطال افريقيا مع الفريق، بعد تحديد الكاف موعد مباريات دور نصف النهائي، لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل، ومن المفترض أن يعود رمضان صبحي لناديه الإنجليزي مطلع شهر أكتوبر بعد انتهاء اعارته للأهلي لتحديد مستقبله وهو موعد فتح باب القيد في إنجلترا، ومن ثم سيكون مصير مشاركة رمضان صبحي في مباريات شهر أكتوبر مع الأهلي في يد إدارة نادي هيدرسيفيلد.

من جانبها أكدت إدارة الأهلي أنها تحاول انهاء الموضوع مع إدارة هيدرسيفيلد بالإبقاء على رمضان صبحي حتى نهاية البطولة الافريقية حتى في حالة رحيله عن الفريق، في الوقت الذي تبذل إدارة الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى، وأكد مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

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وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.