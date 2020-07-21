شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كافة إمكانيات الزمالك مسخرة لحصد البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال مباراة سموحة الودية.

وفاز الزمالك على حساب سموحة بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بملعب معسكر الفريق ببرج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل في الشوط الأول.

وأكد رئيس الزمالك أن الزمالك حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع تحقيق نتيجة كبيرة في الشوط الأول أدت الى حافز كبير للاعبين في بداية رحلة دوري ابطال أفريقيا الذي نسعى الى تحقيقه لإسعاد ملايين الجماهير التي تنتمي للكيان.

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وطالب مرتضى منصور الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم أداء ممتع في المباريات وهي السمة التي طالما تعشقها الجماهير من فرقة الزمالك.

وأوضح رئيس النادي أن كافة إمكانيات النادي مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير فى كافة البطولات.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غداً "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.