شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع لمسحة كورونا الرابعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، فريق الزمالك لمسحة كورونا للاطمئنان على جاهزية اللاعبين وسلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي الأفراد.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.

ويخضع اللاعبون لمسحة كورونا "الرابعة" حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بإجراء المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراء مسحة جديدة اليوم.

وشهدت المسحة الثالثة للفريق سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من اللاعبين حتى أصبح عناصر الفريق بالكامل جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية بمن فيهم الثنائي المنضم حديثاً مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غداً "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

فيما واصل ثلاثي الزمالك طارق حامد ومصطفى فتحي، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات الجري حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية للتأكد من جاهزيتهم للدخول في المران الجماعي للفريق مستقبلاً.

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وبدأ الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو التدريبات التأهيلية بالأمس بعد انتظامهما في معسكر الفريق ببرج العرب فور التأكد من شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

بينما يواصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في الودية الأولى التي أقيمت بمقر إقامة الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب.

كما خاض فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني صباح اليوم "الثلاثاء" تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين عدا الذين يخوضون تدريبات تأهيلية حيث حرص المدير الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية في المران لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مباراة طلائع الجيش المقررة غداً واستمرت التدريبات نحو ساعة ونصف تخللها الجري حول الملعب وأداء بعض تدريبات البدنية.

ويختتم الزمالك استعداداته الجادة لخوض المباراة الودية الثانية والتي سيلتقي فيها نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الغد على ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب.

ومن المقرر أن يجري المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعض التدريبات التكتيكية التي يسعى الى تطبيقها في مباراة الغد للاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب.