شكرا لقرائتكم 6 لاعبين مهددين بالغياب عن الوداد فى مواجهة الأهلى بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح فريق الوداد المغربى مهددا بفقدان خدمات 6 لاعبين يوم 13 سبتمبر المقبل حيث لم تعتمد إدارة الفريق الأحمر تجديد عقودهم حتى الآن، وينتظر دورى أبطال أفريقيا صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوى، فيما صعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى.

تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة

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قال موقع " LE360 " سبورت المغربى أنه لن يكون بإمكان فريق الوداد الرياضي، الاستفادة من خدمات اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم من الموسم الكروي الجاري، خلال نصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وبات الإسباني خوان كالوس جاريدو، المدير الفنى لنادى الوداد مهددا بفقدان خدمات كل من الحارس ياسين الخروبي، ومحمد الناهيري وأمين تيجزوي وإبراهيم النقاش، وعادل الراحيلي ثم محمد رحيمي ، الذي استعاره الفريق الأحمر من شباب المحمدية خلال الميركاتو الشتوي الماضي.