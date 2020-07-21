شكرا لقرائتكم تنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية برعاية "الشباب والرياضة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية بجميع المحافظات عبر المنصات الألكترونية، وذلك من منطلق سعى الوزارة على تطوير اداء فن التعامل مع النشء والشباب في مجالات مهارات الحاسب مع برنامج طور وغير وفقا المتغيرات والمستجدات والتطور التكنولوجي والتحويل الرقمي الذى يطرأ على الساحة واحداث تواصل فاعل وإيجابي مشترك بين المسئولين والنشء والشباب لبناء جيل واعى ومنتمى ومحب لوطنه لدية وعى بقضايا ومشكلات وطنه قادر على حمايته مساهم بفاعلية في بناءه وتقدمه .

وأكد الدكتور خالد الشافعي - استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية خلال حديثه عن موضوع " الاقتناع أساس الاقناع " علي ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها ، جاء ذلك في اول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء .

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و بدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الاداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات و الاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الأخرين ولغة الانصات لغة الجسد

وفى ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق انهم عندهم افكار زيك وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة ، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع.. شركاء في التخطيط والتنفيذ.. وان ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرم وتفضل عليهم.