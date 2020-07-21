شكرا لقرائتكم تنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية برعاية "الشباب والرياضة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية بجميع المحافظات عبر المنصات الألكترونية، وذلك من منطلق سعى الوزارة على تطوير اداء فن التعامل مع النشء والشباب في مجالات مهارات الحاسب مع برنامج طور وغير وفقا المتغيرات والمستجدات والتطور التكنولوجي والتحويل الرقمي الذى يطرأ على الساحة واحداث تواصل فاعل وإيجابي مشترك بين المسئولين والنشء والشباب لبناء جيل واعى ومنتمى ومحب لوطنه لدية وعى بقضايا ومشكلات وطنه قادر على حمايته مساهم بفاعلية في بناءه وتقدمه .
وأكد الدكتور خالد الشافعي - استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية خلال حديثه عن موضوع " الاقتناع أساس الاقناع " علي ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها ، جاء ذلك في اول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء .
و بدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الاداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات و الاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الأخرين ولغة الانصات لغة الجسد
وفى ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق انهم عندهم افكار زيك وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة ، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع.. شركاء في التخطيط والتنفيذ.. وان ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرم وتفضل عليهم.
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