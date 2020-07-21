شكرا لقرائتكم تقارير غانية : أسامواه جيان مطلوب فى وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي وادي دجلة، مع الدولي الغاني أسامواه جيان لاعب نورث لاعب إيست يونايتد الهندى، تمهيدا للانتقال لصفوف الفريق الدجلاوى بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت شبكة "GHANAsoccernet" الغانية، إن وادى دجلة دخل فى مفاوضات جادة مع أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا الأول، على الرغم من النفي من قبل مالك النادي ماجد سامي.
أشارت الشبكة أن المفاوضات بين النادي واللاعب ووكيله في مرحلة متقدمة للغاية، مع استغلال انتهاء عقده مع نورث إيست يونايتد الهندي، في يناير 2020.
ويعتبر أسامواه جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا، حيث شارك في 109 مباريات دولية، وسجل 51 هدفًا.
EXCLUSIVE: Egyptian club Wadi Degla SC close to signing Asamoah Gyan https://t.co/wAxr2DblGY pic.twitter.com/hEyga3f8ZU — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) July 21, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير غانية : أسامواه جيان مطلوب فى وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.