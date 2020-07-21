شكرا لقرائتكم تقارير غانية : أسامواه جيان مطلوب فى وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي وادي دجلة، مع الدولي الغاني أسامواه جيان لاعب نورث لاعب إيست يونايتد الهندى، تمهيدا للانتقال لصفوف الفريق الدجلاوى بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة "GHANAsoccernet" الغانية، إن وادى دجلة دخل فى مفاوضات جادة مع أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا الأول، على الرغم من النفي من قبل مالك النادي ماجد سامي.

أشارت الشبكة أن المفاوضات بين النادي واللاعب ووكيله في مرحلة متقدمة للغاية، مع استغلال انتهاء عقده مع نورث إيست يونايتد الهندي، في يناير 2020.

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ويعتبر أسامواه جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا، حيث شارك في 109 مباريات دولية، وسجل 51 هدفًا.

EXCLUSIVE: Egyptian club Wadi Degla SC close to signing Asamoah Gyan https://t.co/wAxr2DblGY pic.twitter.com/hEyga3f8ZU — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) July 21, 2020