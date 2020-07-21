يوفنتوس يهزم لاتسيو ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب فريق يوفنتوس خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي عبر الفوز على ضيفه لاتسيو 2 - 1 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين. وتقمص الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز ليوفنتوس في شوط المباراة الثاني. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق ثمان نقاط عن إنتر ميلان الوصيف وتسع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، فيما يحل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 69 نقطة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

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