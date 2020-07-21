شكرا لقرائتكم إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" يوم الاثنين أن جائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم ستحتجب خلال العام الجاري لأول مرة منذ 1956 بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت المجلة في بيان رسمي أن تأجيل بعض البطولات الدولية مثل يورو 2020 وكوبا أميركا، وكذلك إلغاء بعض مسابقات الدوري لم يسمح بالتصويت للمتنافسين بعدل، وأضافت: نمر بظروف استثنائية، ولذلك عام 2020 يعتبر حالة خاصة ولا يمكن أن نتعامل معه كأي عام آخر، لكن الجائزة ستعود في 2021.

وانضمت الكرة الذهبية إلى جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين عامي 2010 و2015، قبل الانفصال، إذ بات لـ"فيفا" جائزة أخرى تدعى "الأفضل".

ويحمل الأرجنتيني ليونيل ميسي العدد القياسي من الكرات بواقع ست، إذ توج بها العام الماضي.