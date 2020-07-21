شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يوافق على إقامة بطولتى العرب للمنتخبات والأندية فى دولة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على اقتراح الاتحاد العربى للعبة على إقامة البطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية فى دولة واحدة، بدلا من إقامة كل بطولة فى دولة، حيث كان من المقرر إقامة بطولة المنتخبات بالأردن، وبطولة الأندية ببيروت.

وأرسل اتحاد الطاولة الرد عبر البريد الإلكترونى إلى الاتحاد العربى، ليعلن موافقته على الاقتراح، خاصة أن هذا يوفر الوقت والمال والجهد أيضا، فبدلا من تكاليف السفر الى دولتين والجهد بالسفر إلى الأردن ولبنان فى أقل من أسبوعين، يتم توفير كل هذا بإقامة البطولتين في دولة واحدة .

اقترح الاتحاد العربى لتنس الطاولة إقامة بطولتى العرب على مستوى المنتخبات وكذلك الأندية فى دولة واحدة بدلا من إقامة كل بطولة فى دولة مختلفة، حيث تم إرسال خطابات إلى الاتحادات المحلية لمعرفة رأيها فى اقتراح إقامة البطولتين فى دولة واحدة، خاصة أن البطولة العربية للمنتخبات مقرر إقامتها أكتوبر القادم بالأردن، بينما تقام بطولة الأندية نوفمبر المقبل ببيروت، فتم إرسال المخاطبات لمعرفة رأى الاتحادات المحلية فى كل دولة على المقترح،وتلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره العربى لمعرفة رأيه فى هذا الاقتراح ، وهو ما تم الرد عليه بالموافقة.