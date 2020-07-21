صور.. لاعبوا منتخب الكاراتيه يخضعون لمسحة طبية للكشف عن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو منتخب الكاراتيه إلى تحليل مسحة كورونا، وذلك بمقر الاتحاد، قبل عودة التدريبات واستئناف نشاط اللعبة، اطمئنانا على سلامة اللاعبين وصحتهم، وقرر الاتحاد عدم السماح لأى لاعب أو لاعبة بالمشاركة فى التدريبات إلا بعد الخضوع للمسحة، وإثبات خلوهم من الفيروس، حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين والمخالطين لهم.
وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.
كان مسئولو اتحاد الكاراتيه قد خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.
هانى قشطة
ياسمين حمدى
على الصاوى
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