شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف ما طلبه من اللاعبين بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، سعادته بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه خلال مباراة سموحة الودية الأخيرة، والتى فاز فيها الأبيض على سموحة بخمسة أهداف لهدف فى المباراة التى أقيمت بملعب معسكر الفريق ببرج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل فى الشوط الأول.
وأكد مرتضى منصور أن الزمالك حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع تحقيق نتيجة كبيرة فى الشوط الأول أدت إلى حافز كبير للاعبين فى بداية رحلة دورى ابطال أفريقيا الذى نسعى إلى تحقيقه لإسعاد ملايين الجماهير التى تنتمى للكيان.
وطالب رئيس الزمالك الجهاز الفنى واللاعبين بضرورة الاستمرار فى تقديم أداء ممتع فى المباريات وهى السمة التى طالما تعشقها الجماهير من فريق الزمالك، حيث أوضح منصور أن كل إمكانات النادى مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير فى كل البطولات ويلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش وديا فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.
ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية، حيث من المقرر أن يُختتم المعسكر يوم الخميس المقبل، بمواجهة فريق بيراميدز وديًا، ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاءات الودية للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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