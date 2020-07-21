شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف ما طلبه من اللاعبين بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، سعادته بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه خلال مباراة سموحة الودية الأخيرة، والتى فاز فيها الأبيض على سموحة بخمسة أهداف لهدف فى المباراة التى أقيمت بملعب معسكر الفريق ببرج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل فى الشوط الأول.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع تحقيق نتيجة كبيرة فى الشوط الأول أدت إلى حافز كبير للاعبين فى بداية رحلة دورى ابطال أفريقيا الذى نسعى إلى تحقيقه لإسعاد ملايين الجماهير التى تنتمى للكيان.

وطالب رئيس الزمالك الجهاز الفنى واللاعبين بضرورة الاستمرار فى تقديم أداء ممتع فى المباريات وهى السمة التى طالما تعشقها الجماهير من فريق الزمالك، حيث أوضح منصور أن كل إمكانات النادى مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير فى كل البطولات ويلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش وديا فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية، حيث من المقرر أن يُختتم المعسكر يوم الخميس المقبل، بمواجهة فريق بيراميدز وديًا، ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاءات الودية للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.