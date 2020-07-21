شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات كورونا فى المسحة الأولى لمنتخب ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتيجة المسحة الأولى التى خضع لها لاعبو منتخب ألعاب القوى عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا، بمنافسات الجرى، حيث أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أن التحاليل أثبتت أن اللاعبين الأربعة كانوا مصابون بالفيروس وفى مرحلة النقاهة، لذلك سيتم استبعادهم من التدريبات لحين خضوعهم لتحاليل وأشعة على القلب، للتأكد من قدرتهم على ممارسة اللعبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجرى يحتاج الى مجهود وهو ما قد يؤثر على القلب، ورفض رئيس الاتحاد الإفصاح عن اسماء اللاعبين الأربعة.

خضع لاعبو منتخب ألعاب القوى لتحاليل مسحة كورونا، وأيضا تحاليل دم كاملة، للاطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، و وصل عدد اللاعبين الذين خضعوا للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهو المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.

وكان اتحاد ألعاب القوى قرر من قبل رفض خضوع اللاعبين لتحليل كورونا، بداع عدم وجود أموال بالاتحاد، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط، ولكن بعد ذلك تم التراجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا، وبعد تحديد موعد سحبى العينات تم التأجيل بعد أن علم مسئولو الاتحاد أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه بين مسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات ولكن تأكد عدم صحة المعلومة فتم في النهاية سحب المسحة والتحاليل من اللاعبين على نفقة الاتحاد.