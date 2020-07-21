شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصرى الأسبق يصنع التاريخ فى بلاد الفرانجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع النيجيرى إيمانويل أجبو حارس مرمى المصرى الأسبق ونادى تيرانا الألبانى تاريخا جديدا للمدربين الأفارقة فى بلاد الفرانجة، عندما قاد فريقه للحصول على الدورى المحلى، ثم التأهل للمشاركة فى بطولة النخبة لدورى أبطال أوروبا ليصبح أول مدرب أفريقى يشارك فى البطولة الأغلى عالميا.

وبات إيمانويل إجبو أول مدرب نيجيرى يقود فريق أوروبى للحصول على لقب الدورى، وبإمكانه أيضا أن يحصد الثنائية المحلية عندما يواجه فريق توتا فى نهائى كأس ألبانيا يوم 2 أغسطس المقبل، ويستهدف الفوز باللقب لمواصلة كتابة التاريخ للمدربين الأفارقة.

وانضم اجبو للمصرى البورسعيدى فى ولايتين الأولى مطلع موسم 1999/1998، ليلعب في صفوف الفريق البورسعيدي لثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل إلى فريق تيرانا الألباني ويعود مرة أخرى لصفوف المصري مطلع موسم 2005/2004، ليلعب معه لموسمين جديدين خلال الفترة التى ضم فيها الفريق البورسعيدى عدد كبير من لاعبى الأهلى والزمالك على رأسهم كبير الهدافين حسام حسن وسمير كمونه وهيثم فاروق وهانى سعيد ومحمد فضل.

Advertisements



المصرى

ونجح إجبو في موسمه الأول كمدير فني لتيرانا للتتويج ببطولة الدوري الألباني (2019-2020) للمرة الـ25 في تاريخه والأولى منذ عام 2009، مستفيدا من خسار كوكسي صاحب المركز الثاني، ليتفوق تيرانا صاحب الـ69 نقطة بفارق سبع نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وسيلعب فريق تيرانا الآن في الجولة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل (2020-2021)، ليصنع المدير الفني إيمانويل إجبو تاريخا جديدا لإفريقيا بعدما أصبح صاحب الـ46 عاما أول مدرب من القارة السمراء يشارك في مسابقة النخبة.

يذكر أن إجبو، الذى بدأ مهمته مع تيرانا كمدرب لحراس المرمى خلال الفنرة منذ 2014 حتى 2019، شارك مع منتخب نيجيريا في 12 مباراة دولية بين عامي من 1999 و2002، وكان جزءً من قائمة "النسور" في بطولتي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2000 و2002.