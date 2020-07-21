شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يلتقى الرئيس التنفيذى لبيت الخبرة الخاص بمشروع دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والرئيس التنفيذى لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية الخاصة بمشروع دراجتك صحتك لبحث أوجه التعاون المشترك، بحضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة.

تناول اللقاء الحديث عن إمكانية دعم مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتى جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، وتحسين اللياقة البدنية والصحية، والاعتماد على الدراجة كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، كما تناول اللقاء بحث تقديم دعم لقدامى الرياضيين لما قدموه لمصر من عطاء غير محدود، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تكريم اللاعبين القدامى وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم.

وخلال اللقاء عرض وزير الشباب والرياضة أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية ومنها سلسلة فروع نادي "النادي"، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وتطوير مراكز الشباب لتحويلها إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية. ومن جانبه أشاد المهندس ابراهيم محلب بالدور الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، متمنياً تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، مبيناً أن المجموعة لها تاريخ طويل في المساهمة بقوة وصدق في دعم الاقتصاد القومي بتمويل الشركات والمشروعات الكبيرة، وبحل أزمات لشركات واجهت ظروفا صعبة، فأعادت لها قدراتها، وتأكيداً على شراكتها الفعالة في تقوية عضد اقتصاد مصر التي انطلقت على طريق المستقبل.