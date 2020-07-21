شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يقترب من استضافة مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب استاد القاهرة الدولى من استضافة مباريات الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، بعد ما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، على أن تتم إقامة مباراة ذهاب وعودة لهذا الدور، على أن يتم تحديد ملعب المباراة النهائية بعد نهاية مواجهات نصف النهائى.

ومن المنتظر أن يعقد الخميس المقبل اجتماع تنسيقي لترتيب استضافة استاد القاهرة الدولي لمباريات الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية قبل الإعلان الرسمي عن استضافة المباريات.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد والرجاء المغربي على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.