شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر بديل أموتو فى المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فى حكم المؤكد اعتماد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على أحمد ياسر كمهاجم ثانى بجانب الفلسطينى محمود وادى بعد التأكد من غياب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق الساحلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بالدورى المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الدور الأول نظرا لمشاركتهما فى البطولات الأفريقية.

كان أموتو أجرى عملية الزائدة الدودية والتى سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين، ثم يعود للتدريبات بشكل تدريجى وهو ما يصعب من مهمة الإعتماد عليه أمام الزمالك خاصة وأن اللقاء بعد أسبوعين فقط .

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من ناحية أخرى حذر مجلس إدارة النادي المصري من الزج باسم النادى فى أى أمور إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى أو الترويج لبعض الاكاديميات باسمه بعدما شاهدوا دعوة أحد الأشخاص من مواطني محافظة السويس لحضور افتتاح فرع أكاديمية تابعة للنادي بملعب السادات بجانب قسم الأربعين

وتؤكد إدارة النادي المصري أنه لا توجد موافقة رسمية من قبل مجلس إدارة النادي المصري وإدارته التنفيذية لأي من الأشخاص أو الجهات بمحافظة السويس لاستغلال اسم النادي المصري وشعاره الرسمي في إنشاء مثل تلك الأكاديميات.

وعلى ذلك فإن النادي المصري سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه من قام باستغلال اسم النادي دون الحصول على الموافقة الرسمية بذلك، كما ستتخذ إدارة النادي المصري كل الإجراءات التي تحفظ حقها القانوني تجاه أية جهة تقوم باستغلال اسم النادي المصري وشعاره دون موافقة رسمية ومكتوبة من مجلس إدارة النادي المصري وإدارته التنفيذية، وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية للنادي من جهة وكذلك لمنع استغلال اسم النادي المصري وشعاره الرسمي في أية أعمال من شأنها الاحتيال على المواطنين لتحقيق منفعة مادية من جهة أخرى.