الزمالك يخضع لمسحة كورونا بعد المران الصباحى استعدادا لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الزمالك فى الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مسحة كورونا بعدما انتهى الفريق من مرانه الصباحى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين وسلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقى الأفراد ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروى.
ويخضع اللاعبون لمسحة كورونا اليوم التى تعد بمثابة المسحة الرابعة حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بإجراء المسحة للفريق مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة فى مقر الإقامة الحالى قبل إجراءات اليوم.
وشهدت المسحة الثالثة للفريق سلبية جميع العينات التى تم الحصول عليها من اللاعبين حتى أصبح عناصر الفريق بالكامل جاهزين للمشاركة فى التدريبات الجماعية بمن فيهم الثنائى المنضم حديثاً مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبا الفريق.
ويلتقى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى الخامسة من مساء غد، الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.
ونجح الزمالك فى الفوز بأولى مبارياته الودية أمام سموحة، والتى أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، بنتيجة 5 / 1، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كل من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، حيث جاء اللقاء بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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