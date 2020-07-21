شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا بعد المران الصباحى استعدادا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الزمالك فى الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مسحة كورونا بعدما انتهى الفريق من مرانه الصباحى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين وسلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقى الأفراد ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروى.

ويخضع اللاعبون لمسحة كورونا اليوم التى تعد بمثابة المسحة الرابعة حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بإجراء المسحة للفريق مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة فى مقر الإقامة الحالى قبل إجراءات اليوم.

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وشهدت المسحة الثالثة للفريق سلبية جميع العينات التى تم الحصول عليها من اللاعبين حتى أصبح عناصر الفريق بالكامل جاهزين للمشاركة فى التدريبات الجماعية بمن فيهم الثنائى المنضم حديثاً مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبا الفريق.

ويلتقى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى الخامسة من مساء غد، الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.

ونجح الزمالك فى الفوز بأولى مبارياته الودية أمام سموحة، والتى أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، بنتيجة 5 / 1، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كل من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، حيث جاء اللقاء بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للاطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.