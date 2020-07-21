"ضحك ولعب وجد" فى معسكر السلاح بالغردقة استعدادا لعودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معسكر منتخب السلاح المقام حاليا فى مدينة الغردقة أجواء من المرح والجد من أجل استعادة النشاط تمهيدا لعودة المسابقات مجددا شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن ينهى اللاعبون والجهاز الفنى المعسكر اليوم، تمهيدا للعودة إلى القاهرة غدا.



جانب من معسكر السلاح فى الغردقة



محمد عامر فى المعسكر



معسكر السلاح فى الغردقة



يارا الشرقاوى فى المعسكر

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن سلبية مسحات فيروس كورونا لجميع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفنى المتواجدين حاليا فى معسكر الغردقة ، إستعددادا لعودة النشاط مجددا، حيث غادر المنتخب إلى معسكر الغردقة بأتوبيس سعة 50 فردا كإجراء احترازى لتطبيق التباعد الاجتماعى لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

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وخضع لاعبو السلاح إلى إجراء مسحة طبية الاطمئنان عن السلامة من فيروس كورونا بالمركز الأوليمبى قبل التوجه إلى الغردقة ، وأضاف الحسينى أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .