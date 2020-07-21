شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يبتعد عن المران الجماعى للزمالك بسبب التدريبات التأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذى يقيم فيه الفريق بمدينة برج العرب ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروى.

وشارك فى تدريبات الزمالك جميع اللاعبين عدا الذين يخوضون تدريبات تأهيلية، حيث حرص المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية فى المران لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مباراة طلائع الجيش المقررة غداً واستمرت التدريبات نحو ساعة ونصف تخللها الجرى حول الملعب وأداء بعض تدريبات البدنية.

ويلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الخامسة مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.

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وواصل ثلاثى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك طارق حامد ومصطفى فتحى، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات الجرى حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية للتأكد من جاهزيتهم للدخول فى المران الجماعى للفريق مستقبلاً وبدأ الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو التدريبات التأهيلية بالأمس بعد انتظامهما فى معسكر الفريق ببرج العرب فور التأكد من شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

بينما يواصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية والتى انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف فى الودية الأولى التى أقيمت بمقر إقامة الفريق فى المعسكر المقام ببرج العرب.