طارق حامد يبتعد عن المران الجماعى للزمالك بسبب التدريبات التأهيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذى يقيم فيه الفريق بمدينة برج العرب ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التى تم وضعها من قبل الجهاز الفنى للوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروى.
وشارك فى تدريبات الزمالك جميع اللاعبين عدا الذين يخوضون تدريبات تأهيلية، حيث حرص المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية فى المران لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مباراة طلائع الجيش المقررة غداً واستمرت التدريبات نحو ساعة ونصف تخللها الجرى حول الملعب وأداء بعض تدريبات البدنية.
ويلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الخامسة مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز.
وواصل ثلاثى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك طارق حامد ومصطفى فتحى، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.
وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات الجرى حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية للتأكد من جاهزيتهم للدخول فى المران الجماعى للفريق مستقبلاً وبدأ الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو التدريبات التأهيلية بالأمس بعد انتظامهما فى معسكر الفريق ببرج العرب فور التأكد من شفائهما من فيروس كورونا المستجد.
بينما يواصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية والتى انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف فى الودية الأولى التى أقيمت بمقر إقامة الفريق فى المعسكر المقام ببرج العرب.
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