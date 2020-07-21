شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر على يقود الطلائع فى ودية المصرى فى غياب عبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يقود ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية المصرى البورسعيدى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر، حيث يخوض فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش مباراته الودية الثانية بملاقاة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ورفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة تقييم مستوى فريقه عقب ودية مصر المقاصة التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد مؤكدًا أن التقييم سيكون بنهاية فترة الإعداد، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وجهت الشكر للاعبين على أدائهم فى ودية المقاصة فى أول ظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن حساسية المباريات استمر لمدة 4 أشهر، وطالبتهم بالمزيد فمازلنا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري، ولدى ثقة كبيرة فى قدرات كل اللاعبين لمواصلة رفع لياقتهم البدنية للوصول لأعلى فورمة قبل عودة المباريات".

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ويضيف المدير الفنى للطلائع: "نتطلع لتحسين وضعنا بجدول الدوري مع عودة المسابقة وهذا يتطلب منا مجهود مضاعف وأثق فى قدرات اللاعبين على تغيير وضع الفريق بمزيد من التركيز والجدية".

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الأولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: "محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو"، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.