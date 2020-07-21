شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل مشاركة مصطفى فتحى وبامبو فى وديات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل مشاركة الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق، فى المباريات الودية خلال الفترة الحالية انتظارا لنهاية برنامج تجهيزهما حيث خضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فور الانضمام لمعسكر الفريق، ضمن خطة إعدادهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية بقوة فى الفترة الجارية بعد التعافى من فيروس كورونا، وبذلك سيستمر غياب الثنائى عن الفريق الأبيض فى مواجهة الغد الودية أمام طلائع الجيش، لحين تجهيزهم بأفضل صورة.

وانضم الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو، إلى معسكر الزمالك المُقام بمدينة برج العرب، بعد سلبية عينة فيروس كورونا، التى خضع لها الثنائى ليتأكد الجهاز الطبى والفنى للأبيض، شفاءهم تماما من ذلك الفيروس، واستعدادهما للمشاركة فى تدريبات الفريق، حيث يحرص المدرب الفرنسى على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيشهد المعسكر خوض الأبيض مباراتين وديتين عقب مباراة سموحة التى خاضها أول أمس الأحد، وذلك أمام طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، ثم بيراميدز، المقرر إقامتها فى ختام المعسكر المغلق يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب، بعدما رأى مسئولو قلعة ميت عقبة، نقل المباراتين الوديتين المتبقيتين إلى استاد برج العرب بدلاً من إقامتهما على ملعب فندق إقامة الفريق.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.