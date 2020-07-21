شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فتحى تتضامن مع البوركينى ضد البكينى: أنا حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت نورا زوجة أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى المنضم حديثا إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد مع المحجبات فى حرية ارتداء المايوه البوركينى على خلفية اعتراض البعض بأحد قرى الساحل الشمالى على ارتداء المايوهات الشرعية فى الشواطئ.

ونشرت نورا زوجة أحمد فتحى صورة بصحبة زوجها على أحد الشواطى مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة".

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زوجة أحمد فتحى

يبدو أن أزمات المايوه الشرعى، ستكون حديث السوشيال ميديا خلال الأيام القادمة، ففى إحدى قرى الساحل الشمال، وقعت أزمة بين نزلاء الشاليهات، اعتراضا من البعض على نزول امرأة، من إحدى الملاك، لحمام السباحة، بالمايوه الشرعى، تسببت فى وصول الخلاف إلى الأمن، بزعم أن المايوه الشرعى "شكله وحش".

وقال الدكتورهاني الناظر رئيس مركز القومي للبحوث، إن ارتداء المايوه الشرعي أو البوركينى، لا يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية مثلما يقال من قبل البعض، وذلك تعقيباً على واقعة منع فتاة من النزول لحمام السباحة لارتدائها البوركيني.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، أن "البوركيني" يحمي الجسم من الاحتراق من أشعة الشمس، عكس ما يتوقع البعض، بدلًا من استخدام البعض للكريمات.