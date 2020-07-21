شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى مخاطبة من ستاد القاهرة بالموافقة على استضافة مباريات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلي مخاطبة من هيئة ستاد القاهرة توافق فيها على استضافة مباريات دور نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، حال اتخاذ الكاف قراراً رسمياً بإقامتهما في مصر أو في حالة عودة نظام الذهاب والإياب، ويستضيف ستاد القاهرة في وقتها مباريات الإياب بين الأهلي والوداد المغربي، وأوصت لجنة الأندية في الكاف بالعودة لنظام الذهاب والإياب في دور نصف النهائي على أن تقام المباراة النهائية في مصر حال كان طرفها الأهلي والزمالك وتقام في المغرب حال كان طرفها الوداد والرجاء أو تقام في بلد محايدة حال إقامتها بين نادي مصري وآخر مغربي، وتم رفع التوصيات لرئيس الاتحاد ولجنة الطوارئ تميداً لاتخاذ القرار النهائي.

وأبلغ مسئولو هيئة ستاد القاهرة إدارة الأهلي أن هناك اجتماع تنسيق يوم الخميس المقبل لترتيب استضافة ستاد القاهرة الدولي لمباريات الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية قبل الإعلان الرسمي عن استضافة المباريات.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد والرجاء المغربي على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية، كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.