شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تنفذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية بجميع المحافظات عبر المنصات الإلكترونية، وذلك من منطلق سعى الوزارة على تطوير أداء فن التعامل مع النشء والشباب في مجالات مهارات الحاسب مع برنامج طور وغير ، وفق المتغيرات والمستجدات والتطور التكنولوجي والتحويل الرقمي الذى يطرأ على الساحة وإحداث تواصل فاعل وإيجابي مشترك بين المسئولين والنشء والشباب لبناء جيل واعى ومنتمى ومحب لوطنه لدية وعى بقضايا ومشكلات وطنه قادر على حمايته مساهم بفاعلية في بناءه وتقدمه.

وأكد الدكتور خالد الشافعي - استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية خلال حديثه عن موضوع " الاقتناع أساس الاقناع " على ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها ، جاء ذلك في اول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء .

Advertisements

وبدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الاداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات و الاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الآخرين ولغة الإنصات لغة الجسد.

وفى ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق انهم عندهم افكار زيك وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة ، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع.. شركاء في التخطيط والتنفيذ.. وان ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرم وتفضل عليهم.