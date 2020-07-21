"الشباب والرياضة" تنفذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية

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وأكد الدكتور خالد الشافعي - استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية خلال حديثه عن موضوع " الاقتناع أساس الاقناع " على ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها ، جاء ذلك في اول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء .
وبدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الاداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات و الاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الآخرين ولغة الإنصات لغة الجسد.
وفى ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق انهم عندهم افكار زيك وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة ، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع.. شركاء في التخطيط والتنفيذ.. وان ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرم وتفضل عليهم.
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