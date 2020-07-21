شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يسلم مكافآت دورة الألعاب الأفريقية للاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع اتحاد التايكوندو مكافأت دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب سبتمبر الماضى، على اللاعبين الفائزين بالميداليات، وحقق خلالها لاعبو المنتخب 11 ميدالية متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين و8 فضيات، بالإضافة إلى برونزية واحدة.

جاء توزيع المكافآت على هامش الاجتماع الذى عقده مسئولو الاتحاد مع اللجنة الطبية والفنية، لوضع خطة النشاط وفق معايير وإجراءات السلامة التى أكدت عليها وزارة الشباب والرياضة.

وكان لاعبو منتخب التايكوندو حققوا 11 ميدالية ببطولة دورة الألعاب الأفريقية ، حيث حقق الذهبيتين كل من هداية ملاك في وزن 67 ك وميسون إيهاب وزن 73 كجم ، و8 ميداليات فضية عن طريق رضوي رضا وزن 57 ك ، ومعاذ نبيل وزن 58 ك ، ونور حسين وزن 49 ، عبد الرحمن درويش وزن 87+ ك ، وروان رفاعي وزن 62 ك ، صلاح خيري وزن 87 كجم ، وسيف عيسي وزن 74 ك ، وعبد الرحمن وائل وزن 68 ك ، و الميدالية البرونزية عن طريق منه ماهر وزن فوق 73 كجم.

واستقر اتحاد التايكوندو على إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت وفوق 17 سنة خلال النصف الثانى من أغسطس المقبل، والمتعلقة بالحافز الرياضى، وجاء تحديد موعد البطولة بعد توجيهات وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضى في موعد أقصاه 31 أغسطس، وأرسل الاتحاد خطابا الى الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية للبدء في الاستعداد لاستئناف النشاط مع الوضع في الاعتبار التدابير الاحترازية.