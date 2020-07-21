شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم على اللجنة المؤقتة سبب الاستغناء عن خدمات المدير التنفيذى للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن الهجوم على اللجنة منذ قرار عملها هو أهم أسباب اتخاذ قرار الاستغناء عن أحمد عبدالدايم المدير التنفيذى للاتحاد بناء على الإطلاع على تقرير المستئار القنانونى بالإتحاد مؤكدا أنه لا يوجد إنسجام بين عبد الدايم واللجنة، فى ظل تقديمه أكثر من شكوى فى اللجنة باللجنة الأولمبية.

وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، عن إرسال مذكرة للجنة الأولمبية للرد على الشكاوى التى تقدم بها أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد ضد اللجنة، ومن ثم تم تحويله للتحقيق لتعطيل سير عمل الاتحاد، وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن ما يقوم به أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد من تقديم شكاوى لم يجد له تفسيراً غير تعطيل عمل اللجنة.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن سبب إحالة المدير التنفيذى للتحقيق تقديم الأخير 4 شكاوى كيدية ضد اللجنة الى اللجنة الأولمبية، وقال سامح حمدي، عبد الدايم يتهم اللجنة المؤقتة للإدارة اتحاد الكرة بإنهاء عمل موظفين وهذا غير صحيح لأن الحقيقى هو إنهاء عمل لجان لديها عمل خارجى فى ظل ظروف تعليق النشاط وليس إنهاء عمل موظفين.