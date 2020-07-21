شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة وحكاية 159 مباراة من الغياب عن الأهلى بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل طويل من الإصابات عانى منها رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى أثرت على مسيرته الكروية بشكل كبير مع الفريق الأحمر، وفى ظل امتلاك اللاعب قدرات فنية جيدة، كان استبعاده من المشاركة غالبية الوقت بسبب الإصابات وتجددها بشكل غير مفهوم، البعض أرجع الإصابات للتأهيل الخاطئ، إلا أن تكرارها عبر المواسم المختلفة ومع أجهزة طبية مختلفة، أثار الشكوك حول إمكانية معاناة اللاعب من إصابات مزمنة.

الإصابة الأخيرة تعرض لها رامى ربيعة خلال مشاركته فى مران الأهلى أمس الأول بجذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط، ومن المقرر أن تحدد استجابة اللاعب للعلاج موعد عودته للتدريبات بالتحديد في الوقت الذي لن يعود للتدريبات قبل أسبوع على أقل تقدير أثارت تخوفات من تكرار سجل الإصابات القديم، خاصة أن رامى ربيعة شارك مع الأهلى فى 156 مباراة بمختلف البطولات وغاب عن 159 مباراة بسبب الإصابات.

فى الدورى العام

غاب رامي ربيعة عن المشاركة مع النادى الأهلى فى 107 مباريات في بطولة الدوري العام بسبب تجدد الاصابات والاستبعاد الفني أحياناًعبر المواسم المختلفة، بينما شارك في 87 لقاء.

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في كأس مصر

غاب رامي ربيعة عن النادي الأهلي في 12 مباراة، فيما شارك مع الفريق الأحمر في 11 مباراة فقط.

في كأس السوبر

غاب رامي ربيعة عن المشاركة مع الأهلي في 3 مباريات وشارك في 3 أخرى.

فى دورى أبطال أفريقيا

غاب رامى ربيعة عن المشاركة فى 37 مباراة مع الأهلي بينما شارك فى 49 مباراة أخرى.

الوقت الأطول في إصابات رامي ربيعة قبل دخول قائمة الأهلي استغرق 412 يوما، حيث كان الظهور الأخير للاعب قبل التعرض لإصابة الضامة، في مباراة الأهلي والزمالك بمنافسات الدور الأول من بطولة الدوري العام في النسخة قبل الماضية، بتاريخ 8 يناير 2018، والتي فاز فيها الأهلي 3/0، ثم عاد إلى المشاركة مع الأهلي في مباراة بتروجت في الموسم التالي بتاريخ 4 مارس 2019.