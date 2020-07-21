شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمركز الأولمبى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، تأجيل المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب هذا الموسم بنسخته السابعة لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد المقبل بدلاً من السبت، على ملعب المركز الأولمبي بالمعادى، حيث تقام المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة.

من جانبه أكد عاطف حمودة، مدير المركز الأولمبى بالمعادي، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة المباراة النهائية الأحد المقبل بالتواصل مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، فضلاً أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات .

وتعقد اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث تدرس اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70٠ ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى 350 ألف جنيه.