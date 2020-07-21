شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تضع شرطا جديدا لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة التظلمات باتحاد الكرة شرطا لتخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى حال تقديمه التماسا آخر للجنة الخماسية لتقليص العقوبة مجددا، وهو أن يتقدم اللاعب أو ناديه بأدلة جديدة تثبت صحة موقفه وتجعل اللجنة تعيد النظر فى القرار الصادر بحق اللاعب، أما فى حالة عدم تقديم دليل جديد فلن يتم نظر الالتماس.

وكشف مصدر بلجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه يحق لمحمود كهربا، لاعب الأهلى، تقديم تظلم أو التماس جديد للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة إيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وقال المصدر إن قرارات لجنة التظلمات نهائية، لكن هناك حالة وحيدة يستطيع من خلالها كهربا وكذلك إمام عاشور لاعب الزمالك تخفيف العقوبة مجدداً، وهى تقديم التماس أو تظلم جديد للجنة الخماسية، وفى هذه الحالة ستحيل اللجنة الالتماس الجديد إلى لجنة التظلمات التى تنظر القرارات مرة أخرى، ومن الوارد رفض التظلم أو قبوله وتخفيف العقوبة.

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وقررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.