البدري: باب المنتخب مفتوح لأي لاعب.. وأحتاج لجهود كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه وجهازه يتابعون بصفة مستمرة مع يقدمه اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وأشار البدري في الجزء الثاني من حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى أنه يتحدث بصفة مستمرة مع أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني في ظل احتياجه لجهوده.

وقال البدري: "نتابع جميع اللاعبين المحترفين أسبوعيًا ونتواصل معهم للبقاء على معرفة بما يحدث لهم ونحاول دعمهم وتحفيزهم، لدينا أحمد حجازي في وست بروميتش يقوم بعمل رائع منذ عودته من الإصابة، لديه عقلية محترفة بمستقبل مشرق وهو لاعب مهم لفريقنا".

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وأضاف: "لدينا أيضًا محمود حسن "تريزيجيه" في أستون فيلا، اللاعب تحسن كثيرًا في الدوري الإنجليزي مقارنة بالمكان الذي كان فيه في تركيا في المواسم الماضية، لكن لا يزال أمامه طريق طويل، بالتأكيد لديه ما يلزم للعب على مستوى أعلى".

وأكمل: "نراقب أحمد المحمدي ومحمد النني وكوكا أيضًا، كلهم مهمون بالنسبة لنا ونريد الأفضل منهم جميعًا لمساعدتنا في المباريات القادمة".

واختتم: "أتحدث مع كوكا وأشجعه دائمًا على العمل بجد، فهو مهاجم جيد للغاية ولدينا نقص في هذا المركز، أريد أن يعمل كل المهاجمين بجد من أجل اللعب للمنتخب، وكما قلت سابقًا، فإن الباب مفتوح أمام أي لاعب يمكن أن يثبت أنه يستحق ارتداء قميص مصر".