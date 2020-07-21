البدري: صلاح نموذج.. ولكن من الضروري ألا يتحمل فوق طاقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، يعد حجر الزاوية للفراعنة بعدما وصل إلى أعلى مستوى من الاحتراف.

وأشار البدري في الجزء الثاني من حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى أنه من الضروري ألا يتحمل محمد صلاح فوق طاقته على الرغم من كونه حجر الزاوية لمنتخب مصر.

وقال البدري: "من الرائع وجود مجموعة من اللاعبين المصريين يتنافسون في أفضل الدوريات الأوروبية، بالتأكيد هذا يزيد من قوة منتخبنا، من الضروري أن ترى هؤلاء النجوم تلعب وتستمر في التطور بطريقة تمنحهم تجارب جديدة وهو ما ينعكس على أدائهم مع المنتخب".

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وأكمل: "ما حققه صلاح حتى الآن يجعلنا فخورين به، لقد وصل إلى أعلى مستوى وأصبح رمزًا للمصريين، ليست مبالغة إذا قلت أنه يعتبر نموذجًا يحتذى به في العالم العربي وأفريقيا".

وأضاف: "لقد أصبح مثالاً للأحلام والعمل الجاد والمثابرة، ويريد الشباب اتباع طريقه، أعلم جيدًا أنه يحب التحديات وأن المنتخب له أهمية قصوى بالنسبة له".

وأردف: "وصل صلاح إلى أعلى مستوى من الاحتراف ويفهم حقوقه ومسؤولياته، إنه حجر الزاوية لمنتخب مصر ويحمل آمال جميع المصريين، ومع ذلك ، لا ينبغي ألا نحمله فوق طاقته، كرة القدم هي رياضة جماعية تتطلب العمل الجماعي".

واختتم: "أحب أن أوضح مسؤوليات الجميع على أرض الملعب، لكل لاعب واجبات هجومية ودفاعية ونجاح لاعب واحد يؤثر على نجاح زملائه، علينا جميعاً أن نقف متحدين من أجل المنتخب".