كل ما تريد معرفته عن معركة الهبوط في بريميرليج.. معادلة صعبة لتريزيجية والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تستكمل مباريات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تحدد شكل الصراع على مقعدين للبقاء في بريميرليج الموسم المقبل، بعدما ضمن نوريتش سيتي الهبوط للتشامبيون شيب، حيث يحل في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويلتقي في تمام السابعة مساء اليوم واتفورد أمام مانشستر سيتي، فيما يستضيف أستون فيلا منافسه أرسنال الساعة 9:15، ويلتقي مساء الأربعاء ويستهام أمام مانشستر يونايتد، فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة الساعة الخامسة مساء الأحد 26 يوليو.

وتدخل الأندية المنافسة للمتصارعين على الهبوط المباريات دون دافع، باستثناء مانشستر يونايتد الذي يصارع من أجل خطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يلعب أرسنال مواجهتين تحسمان موقف الهابطين حيث ينتظر مباراتين خارج أرضه أمام أستون فيلام، ثم يستضيف واتفورد بالجولة الأخيرة.

وانحصرت المنافسة بين 4 فرق على مقعدين للبقاء، وهم ويستهام، وواتفورد، وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه محمود حسن تريزيجية، وأحمد المحمدي، وبورنموث.

ويتبقى لكل فريقه مباراتين باستثناء بورنموث الذي ينتظر الجولة الأخيرة أمام إيفرتون.

المباريات المتبقية للفرق الأربعة

- وست هام : مانشستر يونايتد (خارج الأرض)، وأستون فيلا.. فارق الأهداف -13

- واتفورد: مانشستر سيتي، وأرسنال (خارج الأرض).. فارق الأهداف -23

- أستون فيلا: أرسنال، ووست هام (خارج الأرض).. فارق الأهداف -27

- بورنموث: إيفرتون (خارج الأرض).. فارق الأهداف -27

ترتيب الفرق المتصارعة على الهبوط

وتنص اللائحة على أنه في حالة تساوي فريقين في النقاط يتم النظر لفارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة.

معجزة لهبوط ويستهام

ضمّن ويستهام نظريا البقاء حتى لو خسر مباراتيه وفاز واتفورد وأستون فيلا وبورنموث في جميع مبارياتهم لأن فارق الأهداف سيحسم وقتها الفريق الهابط الثالث بين فيلا (-27) وويستهام (-13)، ليهبط في تلك الحالة أستون فيلا، بصحبة بورنموث الذي لن تؤثر نتيجته على بقية الفرق.

الموقف في تلك الحالة

واتفورد 40

Advertisements

ويستهام 37 (فارق الأهداف لصالح ويستهام)

أستون فيلا 37 (هابط)

بورنموث 34 (هابط)

موقف فيلا

أستون فيلا الذي يضم تريزيجية والمحمدي يحتاج لجمع 4 نقاط من مباراتيه على أقل تقدير، مع خسارة واتفورد مباراتيه، لتجنب الدخول في صراع فارق الأهداف الذي يرجح كفة واتفورد حتى الآن، دون النظر لنتيجة بورنموث.

الموقف في تلك الحالة

ويستهام 37

أستون فيلا 35

واتفورد 34

بورنموث 31

موقف واتفورد

ينتظر واتفورد موقعتين صعبتين أمام مان سيتي، وأرسنال، حيث يسعى للفوز في المباراتين لضمان البقاء رسميا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، أما خسارته مباراة أو المباراتين سينتظر لمباريات أستون فيلا وبورنموث لتحديد موقفه من البقاء أو الهبوط.

موقف صعب لبورنموث

اقترب بورنموث من الهبوط حيث يقع في موقف صعب، فعليه أولا الفوز بمباراة إيفرتون في الجولة الأخيرة وبفارق أهداف كبير، في مقابل خسارة واتفورد مباراتيه، وتعادل أو خسارة أستون فيلا مباراتيه، ليصل بورنموث لـ34 نقطة نفس رصيد واتفورد ليحسم وقتها فارق الأهداف الفريق الهابط الثالث.

الموقف في تلك الحالة

بورنموث 34

واتفورد 34

أستون فيلا 33 (هابط)

نوريتش 21 (هابط)