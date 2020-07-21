الخليج 365 يكشف.. كواليس ما دار بين فايلر وفتحي.. ورسالة المدرب للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تعامل مع أحمد فتحي بشكل طبيعي ولم يكن مستاءً أو حتي غاضباً من رفض تجديد تعاقده مع النادي والرحيل لبيراميدز مع بداية الموسم الجديد، كما أنه طلب من فتحي بذل أقصى جهد لديه.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": فايلر فور ظهوره في ملعب التتش وعودته من بلاده لقيادة مران الفريق داعب أحمد فتحي ولم تتغير معاملته اتجاه اللاعب كونه يؤمن جدًا بفكرة الااحتراف وأن من حق أي لاعب أن يختار مستقبله كيفما يشاء."

وأضاف: "دار حديث قصير بينهما طلب فيه المدرب السويسري من فتحي التركيز مع الأهلي في الوقت الحالي وقال له: "أريد أن تسهم معنا في الفوز بالبطولات التي سيكون لك دور فيها قبل رحيلك الرسمي عن النادي مع نهاية هذا الموسم وأن تترك ذكريات طيبة مع جماهير الأهلي".

وأنهي المصدر حديثه بالكشف عن أن أحمد فتحي واجه كلام المدرب السويسري باابتسامة عريضة واقتناع بحديثه وتعهد بأن يبذل قصارى جهده مع الفريق حتى آخر يوم في عقده".