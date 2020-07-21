الخليج 365 يكشف.. كواليس ما دار بين فايلر وفتحي.. ورسالة المدرب للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان حسن:
كشف مصدر بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، تعامل مع أحمد فتحي بشكل طبيعي ولم يكن مستاءً أو حتي غاضباً من رفض تجديد تعاقده مع النادي والرحيل لبيراميدز مع بداية الموسم الجديد، كما أنه طلب من فتحي بذل أقصى جهد لديه.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": فايلر فور ظهوره في ملعب التتش وعودته من بلاده لقيادة مران الفريق داعب أحمد فتحي ولم تتغير معاملته اتجاه اللاعب كونه يؤمن جدًا بفكرة الااحتراف وأن من حق أي لاعب أن يختار مستقبله كيفما يشاء."
وأضاف: "دار حديث قصير بينهما طلب فيه المدرب السويسري من فتحي التركيز مع الأهلي في الوقت الحالي وقال له: "أريد أن تسهم معنا في الفوز بالبطولات التي سيكون لك دور فيها قبل رحيلك الرسمي عن النادي مع نهاية هذا الموسم وأن تترك ذكريات طيبة مع جماهير الأهلي".
وأنهي المصدر حديثه بالكشف عن أن أحمد فتحي واجه كلام المدرب السويسري باابتسامة عريضة واقتناع بحديثه وتعهد بأن يبذل قصارى جهده مع الفريق حتى آخر يوم في عقده".
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